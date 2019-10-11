Son Dakika
Davetsiz misafir
SİVAS'ta keçi çiftliğini ziyaret eden Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler için hazırlanan yiyeceklerin bulunduğu masaya çıkarak bir şeyler yemeye çalışan keçi, ilgi çekti. Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde...
GENEL 11.10.2019, 13:55
SİVAS'ta keçi çiftliğini ziyaret eden Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler için hazırlanan yiyeceklerin bulunduğu masaya çıkarak bir şeyler yemeye çalışan keçi, ilgi çekti.
Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere İmranlı ilçesini ziyaret etti. Vali Ayhan ve beraberindekiler bu kapsamda ilçede 25 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 500 keçinin yetiştirildiği çiftliği de ziyaret etti. Ziyaret ve inceleme sonrası Vali Ayhan ve beraberindekiler, yiyeceklerin bulunduğu masaya oturdu. Bu sırada çiftlik içinde dolaşan bir keçinin de Vali Ayhan'ın da bulunduğu masaya gelerek, üzerindeki yiyeceklerden almaya çalışması ziyarete katılanları güldürürken, neşeli anlar yaşanmasına neden oldu.
Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere İmranlı ilçesini ziyaret etti. Vali Ayhan ve beraberindekiler bu kapsamda ilçede 25 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 500 keçinin yetiştirildiği çiftliği de ziyaret etti. Ziyaret ve inceleme sonrası Vali Ayhan ve beraberindekiler, yiyeceklerin bulunduğu masaya oturdu. Bu sırada çiftlik içinde dolaşan bir keçinin de Vali Ayhan'ın da bulunduğu masaya gelerek, üzerindeki yiyeceklerden almaya çalışması ziyarete katılanları güldürürken, neşeli anlar yaşanmasına neden oldu.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2