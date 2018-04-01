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Davetlilere nikah şekeri yerine kedi- köpek maması dağıttılar

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesindeki nikah töreninde, davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıtıldı. Psikolog Özge Oğuz (24) ile öğretmen Bilgehan Yiğit (26), belediyenin sosyal tesislerinde...

Davetlilere nikah şekeri yerine kedi- köpek maması dağıttılar

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesindeki nikah töreninde, davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıtıldı.
Psikolog Özge Oğuz (24) ile öğretmen Bilgehan Yiğit (26), belediyenin sosyal tesislerinde kıyılan nikahla aileleri ve arkadaşlarının huzurunda evlendi. Törene katılan davetlilere, nikah şekeri yerine içinde kedi ve köpek mamasının bulunduğu paketler dağıtıldı. Gelin ve damadın isteği üzerine dağıtılan 150 paketi gören davetliler, şaşırdı. 10 yıl önce sokakta bulduğu köpeğe sahip çıkarak, beslediğini anlatan damat Bilgehan Yiğit, "Amacımız, hayvanların da bizimle birlikte yaşayan canlılar olduğunu fark ettirmek ve topluma hayvan sevgisini aşılamak. Umarım biz, bir örnek oluruz ve bu tür etkinlikleri başka insanlar da yaparak yaygınlaştırır" dedi.
Gelin Özge Oğuz ise "Daha önce Anamur'da böyle bir şeyin yapıldığını duymamıştık; ama başka yerlerde yapıldığını öğrendik. Biz de burada hayata geçirdik. Umarım, ilçede bu bir başlangıç olur ve yayılır. Sokak hayvanları da bu toplumun bir parçası. Umarım, hayvanlara yönelik şiddet son bulur" diye konuştu.

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