DAÜ ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

GAZİMAĞUSA, () - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türkiye’de yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokolün imzalanmasından önce, iki üniversitenin yöneticileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret; KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bakanlık Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ile Uluslararası İşler ve Tanıtımdan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe katılımıyla gerçekleşti. Ziyaret sonrasında, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, DAÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleşen tören ile protokolü imzaladı.

PEK ÇOK KONUDA İŞ BİRLİĞİ

Açıklamada, “Protokol kapsamında devlet üniversitesi olan DAÜ’nün sağlık alanında eğitim etkinliğinin artırılması ve KKTC’de tıp ve sağlık eğitimi alanında da bir sistem oluşturarak ileriye götürmesi amaçlanıyor. Diğer yandan, iki üniversite arasında öğretim kadrolarından yararlanma, altyapılardan karşılıklı yararlanma, uluslararası tanıtım faaliyetlerinde iş birliği, ortak sağlık tesisleri, ortak eğitim programları gibi çeşitli konularda da iş birliği yapılacak” denildi.