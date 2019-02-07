Datça sahilinde 2'si ölü, 3 caretta caretta bulundu

Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA’nın Datça ilçesinde, sahilde temizlik yapan çevreciler ve belediye işçileri tarafından çöplerin arasında 3 caretta caretta bulundu. Yapılan incelemede 2'sinin öldüğü belirlenirken, yaralı yavru caretta caretta ise kurtarıldı.

Datça ilçesinde etkili olan lodosun ardından, Datça Kirlilik Avcıları’nın çağrısı üzerine, Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV), Datça Belediyesi ve Datça Kent Konseyi’nin işbirliğinde sahiller, dalgaların kıyıya taşıdığı atıklardan temizlendi. Temizlik çalışması yapılırken, çöplerin arasında can çekişirken bulanan yavru caretta caretta kurtarıldı, iki caretta carettanın ise ölüsü bulundu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yapılan incelemede iki ölü deniz kaplumbağasının da midesinden plastik atıklar çıktı.

ÇUVALAR DOLUSU ÇÖP TOPLANDI

Kıyı temizliği çalışmaları, denizlerdeki kirliliğinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. İlçe merkezinde Hastane Altı Plajı ve Kızlan Altı Plajı'nda çuvallar dolusu atık malzeme toplandı. Atık malzemelerin arasında, naylon poşetler, pet şişeler, gıda ambalajları, plastik şişe kapakları, ayakkabı ve ilaç kutularının çokluğu dikkat çekerken, çöplerin arasında ölmek üzere olan caretta caretta yavrusu ile iki ölü caretta caretta bulundu. DEKAMER'de tedaviye alınan yavru caretta carettanın, 206 gram ağırlığında, 13 santimetre boyunda ve 2 yaşlarında olduğu öğrenildi.

MİDELERİNDEN PLASTİK MALZEME ÇIKTI

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yavru carettanın kabuğunda küçük darbe izlerine rastlandığını, ayrıca sol yüzgecinin harekette sıkıntılı olduğunu ve az hareket edebildiğini söyledi. Prof. Dr. Kaska, merkeze ölü halde getirilen iki deniz kaplumbağasının da midesinden plastik malzeme çıktığını belirterek, "Caretta carettalardan her ikisi de dişi ve biri 57 santimetre uzunluğunda, 19 kilo 400 gram ağırlığında ve 25-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Diğeri ise biraz daha büyük ve 66 santimetre boyunda, 31 kilo 800 gram ağırlığa sahip ve 35-40 yaşlarında olabilir. Denizlerdeki naylon ve plastik atıklar, deniz kuşları ve kaplumbağalarına karşı ölümcül bir tehlike yaratıyor" dedi.

'DENİZ BİZİM VERDİKLERİMİZİ BİZE GERİ VERİYOR'

Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, karşılaşılan manzaranın utanç verici olduğunu dile getirerek, "Sahildeki bu pisliklerden insanlık adına utanıyorum. Deniz bir şekilde kendini temizliyor. Bir şekilde bizim ona attıklarımızı bize geri veriyor. Bu pislikleri gördükçe, kendi kedime insanlığımdan utandım. Bugün burada sahilleri temizleyen insanları görünce, yine de gelecek adına umutlanıyorum. İçlerinde yaşlısı genci onlarca doğasever insan var. Kendilerine minnettarım" diye konuştu.

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