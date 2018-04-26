Datça'daki kaçak inşaatın yıkımı mahkemece iptal edildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde, ruhsatsız olarak yapıldığı gerekçesiyle, Datça Belediyesi tarafından, yarın uygulanmasına karar verilen yıkım işlemi, Muğla 1'inci İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.Datça Belediyesince verilen kararlarla iki kez mühürlenip 62 bin TL para cezası kesilmesine karşın yapımına devam edildiği için kamuoyunda, 'Devlete kafa tutan inşaat' olarak nitelendirilen inşaatın, Datça Belediye Meclisi'nin kararı ile yarın yıkılmasına ve yıkım masraflarının inşaat sahiplerinden tahsil edilmesine karar verilmişti. Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, Datça İlçe Merkezi'ne 15 kilometre mesafedeki birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde kalan ve birinci ve ikinci katları tamamlanma aşamasına gelen inşaat hakkında verilen yıkım kararını durdurdu. Bu karar üzerine, Datça Belediyesi, yıkım işlemini iptal etti.Mahkeme, ileride telafisi güç ve imkansız zararları önlemek amacıyla, yürütmenin durdurulmasına ve yapılan işlemlerin, belge ve fotoğrafların bir ay içerisinde kendilerine gönderilmesine karar verdi. Datça Belediyesi'nin, talep edilen belgeleri bir aylık sürenin dolması beklenmeden ilgili mahkemeye gönderileceği bildirildi.Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, alınan kararı saygıyla karşıladıklarını söyledi. İstenilen belgelerin, bir aylık süre beklenmeden en kısa sürede mahkemeye ulaştırılacağını belirten Uçar, "Birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde yapımı asla mümkün olmayan bir inşaatın, ileride telafisi güç zararlara yol açabileceği düşüncesiyle durdurulması, ileride yıkımın olmayacağı ve ruhsatlandırılacağı anlamına gelmez. Böyle yerlere ruhsat verilmesi mümkün değil, olasılığı da yoktur" dedi.

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