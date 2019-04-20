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Datça'da yerel tohum şenliği

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yerel tohum şenliği başladı. Yerel Tohum Derneği tarafından ‘İklimi koru, tohumu yaşat’ sloganıyla başlatılan şenliğin üçüncüsü bu yıl düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine,...

Datça'da yerel tohum şenliği
MUĞLA'nın Datça ilçesinde yerel tohum şenliği başladı. Yerel Tohum Derneği tarafından ‘İklimi koru, tohumu yaşat’ sloganıyla başlatılan şenliğin üçüncüsü bu yıl düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine, çok sayıda kişi katıldı. Meydana kurulan stantlarda, Datça'nın yöresel ürünleri tanıtımı ve satışı yapıldı. Datça'nın lezzetli akbademinin yanı sıra zeytin ve zeytinyağları, misafirler tarafından adeta kapışıldı. Bu yıl 'iklim' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve kadınlar için özel atölyeler açıldı. Ressam Oğuz Tığlı, çocuklara tişört boyama tekniğini uygulamalı olarak anlattı. Tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Derya Öncel ise, doğal malzemelerle cilt bakımı konusunda kadınlara bilgiler aktardı.
‘KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DOĞAL HAYATI TEHDİT EDİYOR’
Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, bu yıl etkinliğin ana temasının 'iklim' olduğunu söyledi. Karacan, "Küresel iklim değişikliği, doğal hayatı tehdit eder boyutlara ulaştı. Bu nedenle, 'iklimi koru-tohumu yaşat' sloganıyla yola çıktık. Bütün aktivitelerimizin özünü tohum ve iklim değişikliği konuları oluşturuyor. İki gün boyunca çalışma gruplarımız doğal ürünler konulu atölyelerde söyleşiler ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirecek. Ekolojik ve kimyasal içermeyen, doğal ürünlerle evimizde kullanabileceğimiz deterjan ve sabun türlerinden, cilt bakımına kadar pek çok bilgiler aktarılacak" dedi.

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