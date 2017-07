Datça'da su kesintisi tepkisi

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, son dönemde görülen su kesintileri bir grup tarafından protesto edildi. Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MUSKİ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Cem Durna, sorunun bu hafta içinde çözümü için bazı çalışmaların yapıldığını söyledi.Haziran ayından bu yana, ilçe merkezinde süren su kesintilerini protesto amacıyla, MUSKİ Datça Su Abone Merkezi önünde toplanan grup, sorun çözülene kadar her hafta eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Eyleme katılanlar arasında, CHP'li Datça Belediye Meclisi üyesi Gökhan Sağır'ın da bulunması dikkat çekti. Alkışlar eşliğinde protestolarını sürdüren grup adına okunan ortak basın açıklamasında, su sıkıntısının bir an önce giderilmesi istendi. Eyleme atılanlar adına emekli ev kadını 57 yaşındaki Ayşe Dovan tarafından okunan basın açıklamasında, Datça ilçe merkezindeki su sıkıntısının had safhaya ulaştığı hatırlatıldı. Yaklaşık 2 aydan bu yana görülen sorunun son günlerde iyice arttığına dikkat çekilen açıklamada, "Hafta içi her gün ilçe merkezinde sabah 08.00-23.00 saatlerinde su kesintisi gerçekleşirken, hafta sonları bu saatler daha da artıyor. İlçe merkezinde durum böyleyken, yukarı semtlerde durum da vahim. Su kesintileri günlerce sürüyor" denildi.İnsanların en temel ihtiyacı olan su ile ilgili sorunun, bugüne kadar çözümlenememesine anlam verilemediği belirtilen açıklamada ayrıca, şöyle denildi:"Su olmadan yaşam olmuyor. Su kesintileri yüzünden ailemizde huzur kalmadı. Sudan faydalanmak için saat 05.00'de kalkıp, temel ihtiyaçlarımız için gerekli şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ne uyku düzenimiz kaldı, ne psikolojimiz. Çamaşır yıkanmıyor, bulaşık makinesi çalışmıyor, doğru dürüst tuvalete dahi gidilmiyor. Bir de yetkililerin ilgisizliği insanları çıldırtır hale geldi. Yetkililerden ne bir açıklama, ne de su kesintileri ile ilgili şu saat kesilecek, bu saatte gelecek diye bir açıklama dahi yok. Günümüz, suyun geleceği saati beklemekle geçiyor. Nerede kaldı insana saygı? İnsanlığımızdan utanır hale geldik. Çok şey mi istiyoruz? Çamaşır yıkamak için gece yarılarını beklemek istemiyoruz. Duş almak için kovaları doldurup, maşrapayla yıkanmak istemiyoruz. Tuvalet ihtiyacı için su taşımak istemiyoruz."Basın açıklaması ardından eyleme katılanlar hep birlikte, MUSKİ binasına girip, burada görüşecekleri bir yetkiliyi bekledi. Bir sürelik bekleyiş ardından; Muğla'dan gelen, MUSKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Cem Durna ile görüşen eylemciler, şikayetlerini dile getirdi. Durna, su sorununun farkında olduklarını belirtip, son günlerde görülen kuraklık nedeniyle yeraltı su kaynaklarında sıkıntılar yaşandığını söyledi. Datça'nın yüzde 75'inde su sorunu bulunduğunu, özellikle yüksekteki semtlerde ihtiyacın karşılanamadığına dikkati çeken Durna, sorunun bu hafta içinde çözümü için bazı çalışmaların yapıldığını söyledi. Çok sayıda kişinin düşük kotlu yerlere verilen suların zaman zaman kesilerek, yüksek semtlere su sağlanmasına ilişkin önerisini değerlendireceklerini ifade eden Durna, bu talebi yetkililere ulaştıracağını belirtti.İlçe merkezi İskele Mahallesi'nde, ekiplerin sondaj çalışmaları yaptığını dile getiren Durna, "125 metre derinliğe ulaşıldı. Ama su bulmakta zorlanıyoruz. Bulduğumuz suların bazılarında ise, içilebilirliği konusunda sıkıntı yaşanıyor" diye konuştu.Durna'nın bu sözleri üzerine, abonelerr, "Sondaj çalışmasını yapmak, MUSKİ'nin aklına yaz ortasında mı geldi? Datça'nın su problemi sizin için sürpriz mi? Neden daha önce bu çalışmayı yapmadınız? Kuyu açmak, kalıcı çözüm sağlayacak mı? Başka projeniz yok mu" diyerek tepki gösterdi. Tepkiler üzerine tekrar konuşan Durna, "Bu hafta içerisinde tüm tedbirler alınacak. Bu akşam itibariyle, başka noktalarda depoları yüksek yerlerdeki su seviyesi için yön değiştirilecek. Seviye eşitlenecek. Herkese su ulaştırılmasına çalışılacak" dedi.

