Datça'da sertifikalı yelkenciler yetişiyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde deniz sporlarına ve yelkenciliğe olan ilgi, her geçen gün artarken; 3 tarafı denizlerle çevrili ve rüzgarıyla ünlü ilçede, ilk kez sertifikalı yelken eğitim merkezi açıldı.

İlçe merkezinde açılan yelken eğitim merkezinde, Datça'da yaşayanlar kadar, tatil için kente gelen yerli ve yabancı turistlere de yelken eğitimi veriliyor. Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslararası Yelken Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği ile hazırlanan, 'Türkiye Ulusal Yelken Programı'nın uygulandığı merkezde, 16 yaş üstü herkes kurslara katılabiliyor.

Merkezin kurucusu ve sahibi kaptan Hasan Çıplak (37), Türkiye'de denizcilik ve yelkenciliğin her geçen gün biraz daha hareketlendiğini söyledi. Denizlerimizden henüz yeterince yararlanılmadığının altını çizen Çıplak, "Datça'mızda, yelken ve deniz sporlarını sevdirmek için yola çıktık. Datça'da bu işin daha güzel yapılacağını göstermek istiyoruz. Kesintisiz rüzgarımız, doğa harikası koylarımızda bu işi halkımıza sevdirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kurslarda uygulamalı eğitim verildiğini ifade eden Çıplak, "Türkiye Yelken Federasyonu ve Uluslararası Yelken Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak bir çalışması olan 'Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı' kapsamında eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimiz üç kademeden oluşuyor. Temel Eğitim, Yelken Gezi Yatçılığı ve İleri Düzey Yelkencilik. Kursların her biri ayrı ayrı 6 gün boyunca 36 saat sürüyor. Kurs bitiminde katılımcılara, yelkenci sertifikası veriliyor. Bu programlara katılmak istemeyen veya bu işi yapıp yapamayacağını denemek isteyenler için de, günübirlik 3 saat boyunca yelkenle tanışma programları düzenliyoruz. Yelkenle tanışma kurslarına ailelerinin izni ile 16 yaş altı çocuklar da katılabiliyor" dedi.



