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Datça'da plajlar boş kaldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesindeki plajlar, tatilcilerin cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için yaşadıkları yerlere dönmesiyle boş kaldı. Datça Belediyesi tarafından bir süre önce sosyal medya üzerinden...

Datça'da plajlar boş kaldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesindeki plajlar, tatilcilerin cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için yaşadıkları yerlere dönmesiyle boş kaldı.
Datça Belediyesi tarafından bir süre önce sosyal medya üzerinden yapılan '24 Haziran'da plajlar bakımda, siz en iyisi seçimden sonra gelin' yazılı esprili oy kullanma çağrısı karşılık buldu. İlçe merkezindeki plajlar, seçim günü boş kaldı. Sandık başlarında ise uzun kuyruklar oluştu.
Datça'da yaşamını sürdüren, 5 çocuk, 8 torun, 5 de torun çocuğu sahibi Dursune Karataş (96), oyunu kullanmak üzere tekerlekli sandalyeyle sandık başına geldi. Kuyrukta bekleyenlerin sıralarını verdiği Dursune Karataş, kızı Pakize Ergin (63) ile kabine girip, oy kullandı. Oyunu verdikten sonra konuşan Dursune Karataş, "Ben cumhuriyete sahip çıktım" dedi. Annesiyle oy kullanmaya gelen Pakize Ergin ise "Annem hiçbir seçimi kaçırmadı. Her zaman oyunu kullandı" dedi.

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