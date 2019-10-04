Datça'da öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği

MUĞLA Datça'da, 'Minik yürekler elini uzat, patimi tut' sloganıyla düzenlenen kampanyada, ilçe okullarındaki öğrencilerden toplanan toplam 500 kilo kuru mama, 'Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Datça Hayvanları Sevenler Derneği'nin barınağına bağışlandı.



Datça Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1 ay önce, ilçedeki 14 okulda, 2 bin 714 öğrencinin katılımıyla 'Minik yürekler elini uzat, patimi tut' sloganıyla kampanya düzenlendi. Kampanya kapsamında, 500 kilo kuru mama toplandı. Kuru mamalar, 'Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Datça Hayvanları Sevenler Derneği'nin hayvan barınağına bağışlandı. Mamaların teslimi için barınakta düzenlenen etkinliğe, Datça Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut ve kampanyaya destek veren öğrenciler adına 100'e yakın öğrenci katıldı. Getirdikleri mamaları barınak görevlilerine teslim eden öğrenciler, daha sonra buradaki köpekleri sevdi. Hasta, yaralı ve bakıma muhtaç 61 hayvanın yaklaşık 1 aylık mama ihtiyacını karşılayan öğrenciler, etkinlik sonrası barınaktan mutlu ayrıldı.



Datça Milli Eğitim Müdürü Akbulut, burada yaptığı konuşmada, kampanyaya destek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Her canlının yaşama hakkı olduğunu bilen, hayvanları koruyan, seven, sadece insanların değil bütün canlıların korunmaya ihtiyacı olduğunu düşünen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.