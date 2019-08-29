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Datça'da Manga rüzgarı
MANGA, Muğla'nın Datça ilçesindeki konserde hayranlarını coşturdu. Yeni albüm hazırlığı içerisinde olan ve aynı zamanda konserlerine hız kesmeden devam eden Manga, bir organizasyon şirketinin düzenlediği 'Yaz Konserleri' kapsamında...
GENEL 29.08.2019, 11:10
MANGA, Muğla'nın Datça ilçesindeki konserde hayranlarını coşturdu.
Yeni albüm hazırlığı içerisinde olan ve aynı zamanda konserlerine hız kesmeden devam eden Manga, bir organizasyon şirketinin düzenlediği 'Yaz Konserleri' kapsamında Datça'da hayranlarıyla buluştu. Datça Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grup, eylül ayında çıkacak yeni albümlerinde yer alan 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile' isimli şarkıyı seslendirdi. Grup, özel sahne şovlarıyla da dikkati çekti. Grubun solisti Ferman Akgül, konserin bir bölümünde şapkasıyla hayranının 'maNga' yazılı bandını değiş tokuş yaptı. Grup çok sevilen 'Hayat Bu İşte' parçasını da seslendirip konseri izleyenlerden yoğun alkış alınca, "İlginize teşekkür ederiz. Bu şarkı bence İstanbul'u en iyi anlatan şarkıdır" dedi. 2 saat süren konserlerinde bazı şarkılarını hayranları ile söyleyen grup, bu akşam da Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak.
Yeni albüm hazırlığı içerisinde olan ve aynı zamanda konserlerine hız kesmeden devam eden Manga, bir organizasyon şirketinin düzenlediği 'Yaz Konserleri' kapsamında Datça'da hayranlarıyla buluştu. Datça Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grup, eylül ayında çıkacak yeni albümlerinde yer alan 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile' isimli şarkıyı seslendirdi. Grup, özel sahne şovlarıyla da dikkati çekti. Grubun solisti Ferman Akgül, konserin bir bölümünde şapkasıyla hayranının 'maNga' yazılı bandını değiş tokuş yaptı. Grup çok sevilen 'Hayat Bu İşte' parçasını da seslendirip konseri izleyenlerden yoğun alkış alınca, "İlginize teşekkür ederiz. Bu şarkı bence İstanbul'u en iyi anlatan şarkıdır" dedi. 2 saat süren konserlerinde bazı şarkılarını hayranları ile söyleyen grup, bu akşam da Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak.
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