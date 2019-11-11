Son Dakika
Datça'da kaçak yapılar yıkılıyor
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'İmar Barışı'na aykırı olarak 'yapı kayıt belgesi' verildiği tespit edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı. Datça'da usulsüz olarak 'yapı kayıt belgesi' alındığı belirlenen 7 kaçak yapıdan...
GENEL 11.11.2019, 15:27
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'İmar Barışı'na aykırı olarak 'yapı kayıt belgesi' verildiği tespit edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Datça'da usulsüz olarak 'yapı kayıt belgesi' alındığı belirlenen 7 kaçak yapıdan ilki, bugün güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Yaka Mahallesi'nin Palamutbükü mevkisindeki tek katlı, kaçak taş binanın yıkımı, jandarma ve Datça Belediyesi zabıta ekiplerinin kontrolünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirildi. Yıkım sırasında sağlık ekibi, olay yerinde hazır bekletildi. Süheyla Özbudun'a (65) ait olduğu öğrenilen kaçak binanın yıkımı, yaklaşık 1 saatte tamamlandı. Yıkım kararı verilen diğer 6 yapıdan 1'i ile ilgili mahkemeden yıkımı durdurma kararı alındığı, diğer 5 kaçak yapının ise daha sonraki günlerde yıkılacağı öğrenildi.
Datça'da usulsüz olarak 'yapı kayıt belgesi' alındığı belirlenen 7 kaçak yapıdan ilki, bugün güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Yaka Mahallesi'nin Palamutbükü mevkisindeki tek katlı, kaçak taş binanın yıkımı, jandarma ve Datça Belediyesi zabıta ekiplerinin kontrolünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirildi. Yıkım sırasında sağlık ekibi, olay yerinde hazır bekletildi. Süheyla Özbudun'a (65) ait olduğu öğrenilen kaçak binanın yıkımı, yaklaşık 1 saatte tamamlandı. Yıkım kararı verilen diğer 6 yapıdan 1'i ile ilgili mahkemeden yıkımı durdurma kararı alındığı, diğer 5 kaçak yapının ise daha sonraki günlerde yıkılacağı öğrenildi.
20°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6