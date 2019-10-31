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Datça'da güz domatesi üreticisi ilk kez bu yıl zarar etti

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaz aylarında ekimi yapılan, ekim ayı sonundan başlayarak ocak ayına kadar tarladan toplanan güz domatesi, bu yıl fiyatı nedeniyle üreticiyi güldürmedi. Başlıca geçim kaynağı çiftçilik olan Kızlan, Karaköy...

GENEL 30.10.2019, 09:46
MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaz aylarında ekimi yapılan, ekim ayı sonundan başlayarak ocak ayına kadar tarladan toplanan güz domatesi, bu yıl fiyatı nedeniyle üreticiyi güldürmedi.

Başlıca geçim kaynağı çiftçilik olan Kızlan, Karaköy ve Emecik bölgelerinde bu yıl toplam 1500 dönüm alana güz domatesi ekilirken, yaklaşık 6 bin ton üretim hedeflendi. Üretilen Datça güz domatesi, başta İzmir olmak üzere Ankara, Muğla ve Aydın gibi illere gönderiliyor. Ancak bu yıl çiftçiyi fiyatlar olumsuz etkiledi. Çünkü sera domatesi, İran ve Irak gibi ülkelere bu yıl ihraç edilemediği için iç piyasaya verildi. Piyasadaki domates bollaşınca geçen yıl tarlada kilosu 2 TL olan güz domatesi ise, bu yıl 1 TL'nin altına düşerek 80 kuruşa kadar geriledi. Datça'nın ılıman ikliminde Kızlan, Karaköy ve Emecik kırsal kesimlerinde 1984 yılında sona eren, tütün ekimine alternatif olarak yetiştirilmeye başlanan güz domatesinin, bu yıl ilk kez üreticiyi zarar ettirdiği ifade edildi. Geçen yıl bugünlerde 25 kilo olan 1 kasa güz domatesi 50 TL'den alıcı bulurken, bu yıl 20 TL'den satılıyor.

ÜRETİCİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Datçalı üretici 35 yaşındaki Ümit Özdemir, bu yıl fiyatların beklenenin çok altında kalmasının iki nedene bağlı olduğunu söyledi. Özdemir, "İlk neden havalara bağlı, çünkü bu yıl havalar çok güzel seyrediyor. İklim ülke genelinde adeta yazı aratmıyor. Her yerde domates var. Tarla domatesimiz de erken olgunlaştı. Piyasada domates bol olunca tarla domatesi para etmedi. İkinci ve daha önemli neden ise yurt dışına ihracatın durmuş olması. Irak ve İran gibi ülkelere gönderilen sera domatesi de iç pazara sunulunca tarla domatesi ile çakıştı ve fiyatlar çok düştü" dedi. Bu şartlarda para kazanamadıklarını ifade eden Özdemir, "Elektrik, mazot, gübre, ilaç zaten çok pahalı. Geçen yıl güz domatesinin kilosunu 2 TL'den sattığımız halde, girdilerdeki artış yüzünden çok düşük karla yılı kapatmıştık. Bu yıl ise bizim için tam bir hayal kırıklığı oldu" dedi.

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