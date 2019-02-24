Datça'da erkenci ağaçlarda çağla badem hasadı başladı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde erkenci ağaçlar çağla verdi, hasadı yapılmaya başlandı.

Datça'nın kırsal Hızırşah, Yaka ve Yazı mahallerinde bu yıl gecikmeli de olsa bazı ağaçlarda çağla bademler toplanmaya başladı. Hızırşahlı badem üreticisi Kadir Ermiş (66) bu yıl havaların soğuk geçmesi nedeniyle badem ağaçlarının geç meyve verdiğini söyledi. Ermiş, "Her yıl ocak ayı sonunda badem ağaçları çağla veriyordu. Bu yıl havalar soğuk geçtiği için gecikmeli de olsa ancak bazı erkenci ağaçlarda çağla bademler toplanmaya başladı. İsteyenlere kilosu 70-80 TL'den kargo ile gönderiyoruz. Özellikle hamile kadınlardan çok talep geliyor" dedi.



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