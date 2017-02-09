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Datça'da bademler çiçek açtı

Mustafa SARIİPEK/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA Datça'da yağmurların ardından, hava sıcaklığının artması ve güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte doğa yeniden canlandı. Şubat ayında bahar sevincinin yaşandığı ilçede, erkenci badem...

Datça'da bademler çiçek açtı

Mustafa SARIİPEK/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA Datça'da yağmurların ardından, hava sıcaklığının artması ve güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte doğa yeniden canlandı. Şubat ayında bahar sevincinin yaşandığı ilçede, erkenci badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Tarihi Knidos Kenti'ne giden yol üzerindeki Bağlaryüzü Mevkisi'nde ise ağaçlar çağla verdi.
Yaz aylarında serin hava ve bol oksijeniyle ünlü olan Datça'da Aralık ayından itibaren özellikle Hızırşah Mahallesi ile birlikte Knidos harabelerine giden yol üzerindeki Mesudiye, Palamutbükü, Yazı ve Cumalı mahallelerindeki badem ağaçlarının bir bölümü çiçek açtı. Kış ortasında kar altında kalan bölgelere nazire yapan badem ağaçları da çiçeklerini açıp baharın beyazına büründü. Hava sıcaklığının 17 derece olmasını fırsat bilen Datçalılarsoluğu kırlarda aldı. Bağlaryüzü Mevkisi'nde erkenci çağlaların tadına bakanlar bile oldu. Üreticiler,  bademlerin erken çiçek açmasının sakıncalı olduğunu belirtip, havaların aniden soğumasıyla çiçeklerin dökülüp, çağlaya dönüşme ihtimalinin ortadan kalkmasına neden olabileceğini bunun da rekoltesinin düşmesi anlamına geldiğini söyledi.

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