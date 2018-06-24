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Datça Belediyesi'nden esprili 'seçim' paylaşımı

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Datça'da belediye, seçimler öncesinde, tatilcilere oylarını kullanmaları için sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımın bir benzerini bugün de tekrarlayıp, tek bir kişiyi yüzerken gösteren fotoğrafı,...

Datça Belediyesi'nden esprili 'seçim' paylaşımı
MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Datça'da belediye, seçimler öncesinde, tatilcilere oylarını kullanmaları için sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımın bir benzerini bugün de tekrarlayıp, tek bir kişiyi yüzerken gösteren fotoğrafı, "Ona sebest, o oyunu kullandı" yazısıyla paylaştı.
Datça Belediyesi, sosyal medya hesabından, çok paylaşılan yeni bir mesaj yayınlandı. 24 Haziran seçimlerinden önce, insanları oy kullanmaya teşvik etmek amacıyla, o gün plajların bakımda olduğunu duyuran Datça Belediyesi, bu kez denizde yüzen bir kişinin fotoğrafını twitter hesabından paylaştı. Tatilciler gelmediği için boş kalan denizde tek bir kişiyi yüzerken gösteren fotoğrafın altında ise yine önceden olduğu gibi espri dolu mesaj vardı. "Ona sebest o oyunu kullandı" notu ile paylaşılan tweet büyük ilgi gördü.
24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken Datça Belediyesi, Twitter hesabından 'Dikkat! 24 Haziran'da bütün plajlarımızda bakım var! Ama 25'inde herkesi bekleriz ; -) İyisi mi siz oyunuzu yerinde kullanıp, öyle gelin Datça'mıza. Biz en güzel anılarla dönmeniz için buradayız' yazılı paylaşımda bulunmuştu.
'BODRUM'DA BOY VERMEYİN, SANDIKTA OL VERİN'
Bu paylaşımın ardından  Bodrum Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da '24 Haziran'da Bodrum'da boy vermeyin, sandıkta oy verin!', Marmaris Belediyesi de resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda da 'Tatiliniz için cennet Marmaris'i tercih etmenizden dolayı onur duyuyoruz. Marmaris'e yine gelin, her zaman gelin... Ancak, geleceğimiz için demokrasimiz için lüften, 24 Haziran'da sağ salim evlerinizde olun, oylarınızı kullanın' çağrısı yapılmıştı.

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