Datça Belediyesi'nden 'acı badem macunu' uyarısı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça Belediyesi'nce ilçenin adı kullanılarak, akciğer rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddiasıyla sosyal medya ortamında satışa sunulan 'acı badem macunu'na karşı uyarı yapıldı.

Datça Belediyesi tarafından bir süre önce 'Sigaraların zararlı etkilerinden kurtulun', 'Bu yöntem akciğerleri temizliyor' sloganıyla ilçe merkezinde boş arsa adres gösterilerek, sosyal medyadan 'Datça acı badem macunu' satışı yapan kişilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştı. Var olmayan imalathanede üretimi yapıldığı yalanıyla internette bir site üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheliler, bu kez doğrudan 'Datça Belediyesi'nin adını kullandı. 'Sadece Datça Belediyesi satıyor, kullanan sigarayı bırakıyor' sloganı ve Yavuz Bingöl ile Arif Susam gibi ünlü sanatçıların bu yöntemle akciğerlerini temizledikleri ileri sürülerek, satış yapıldığının tespit edilmesi üzerine Datça Belediyesi, harekete geçti. Belediye, web sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, bu gibi 'uydurma' ürünlere aldanılmaması konusunda uyardı.

'BÖYLE BİR ÜRÜN YOK

Açıklamada, Datça'da geleneksel 'acı badem macunu' isimli herhangi bir ürünün bulunmadığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Akciğer rahatsızlığı olan, kanser hastası olan vatandaşlarımızın duygularını sömüren reklamlar ile satış yapan bu şarlatanları kınıyoruz. Sosyal medya ve ulusal basına yaptığımız açıklamalara rağmen bu uydurma ürün hakkında bilgi almak ve satın almak için belediyemize telefonlar yağmaktadır. İlk başlarda İstanbul merkezli bir firma tarafından üretilen, hakkında 'Onlarca yıldır gizli bir formül ile ilçemizde bir aile tarafından üretildiği, mucizevi etkileri olduğu' hikayesi ile piyasaya sürülen, internet üzerinden satılmaya başlanan uydurma, 'Datça Acıbadem Macunu' sosyal medyanın gücü ile önü alınamaz bir üne ulaştı. Talebin çok fazla olması sebebiyle yerli üreticilerimizin de bu rüzgara kapılarak aynı isimle ya da 'Acıpayam macunu', 'Payam macunu' gibi isimler ile benzerlerini üretmeye başlamış olduğunu üzülerek izlemekteyiz. Yerli üreticilerimizin de bu yalana daha fazla ortak olmamalarını, Datça bademlerinin marka değerinin yıpratılmasına müsaade etmemelerini beklemekteyiz."

'ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR'

Bu ve benzeri isimli ürünlerin özellikle Facebook ve Instagram'da sponsorlu paylaşımlar yapılarak, Datça Belediyesi'nin de isim ve logolarının kullanıldığı belirtilen açıklama şöyle sürdürüldü:

"Datça Belediyesi onaylı' ifadeleri ile satışının yapıldığı tespit edilmiştir. Benzer satışların popüler isimlerin kullanıldığı TV reklamları ile satıldığı haberlerini de dikkatle takip etmekteyiz. Mesir macunu, kuvvet macunu, padişah macunu gibi kültürel varlıklarımız, damak tadımıza hitap eden geleneksel ürünlerimiz elbette bulunmakta. Fakat dikkat edilmesi gereken husus bu ürünlerin hastalıkları mucizevi şekilde iyileştireceği yalanlarına itibar edilmemesidir. Çünkü bitkisel bir ürün hiçbir tıbbi tedavinin tek başına bir alternatifi olamaz. İlçemizin acıbademi ve acıbadem macunu geleneksel ve meşhur değildir. Ne Datça Belediyesi'nin ne de başka bir belediyenin ülkemizde üretilen bir ürüne onay verme yetkisi bulunmamaktadır. Acıbadem ile ilgili ulusal ve uluslararası akademik çalışmaların tamamı taranmış ve akciğer rahatsızlıkları üzerine ispatlanmış olumlu bir etkisi bulunamamıştır. Aksine yaptığımız araştırmalar sonucunda zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği ve acı bademin yüksek miktarda tüketiminin ölümle sonuçlanabileceği gerçeğine ulaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığımız başvurular ve açtığımız davalar ile yasal mücadelemiz sürmektedir."



FOTOĞRAFLI