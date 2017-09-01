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Darıca hayvanat bahçesine çocuklu ziyaretçi akını

Mesut IŞIK- Büşra KAYA / DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nın ilk günü ziyaretçi akınına uğradı. Çocuklar hayvanlara ilgiyle bakarken, aileleri ile güzel vakit...

Darıca hayvanat bahçesine çocuklu ziyaretçi akını

Mesut IŞIK- Büşra KAYA / DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nın ilk günü ziyaretçi akınına uğradı. Çocuklar hayvanlara ilgiyle bakarken, aileleri ile güzel vakit geçirdi.
Kurban Bayramının ilk gününü çocuklarına ayıran aileler Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne akın etti. Çocuklar ailelere ile birlikte hayvanat bahçesini gezdi. Çocuklar özellikle yavru flamingolar, yavru deve kuşu ve yavru mirketlere ilgi gösterdi.
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın şunları söyledi:
"Bayramın ilk günü olmasına rağmen yoğun bir ziyaretçi alıyoruz. Bunun nedeni ise artık parkımızda birçok hayvanın yavrusu var. Yavru hayvanlar da büyük ilgi görüyor. Ama en çok ilgiyi buradaki büyük pembe flamingolar görüyor. 5 tane yavru çıktı yumurtadan. Anneler yavrularına bakıyorlar. Şu anda sayı 52'ye yükseldi. Bir de cüce flamingolarda bir anne kuluçkada şu an. O da bir yavru dünyaya getirirse, Türkiye'de ilk olacak. Parkımız bu konuda flamingoların çoğalması ve soy devamlılığının sağlanması açısından önemli bir konuma kavuştu. Böyle olunca ziyaretçiler de bu yavruları görünce ilgi gösteriyorlar. Özellikle çocuklu ziyaretçiler bu küçük yeni üyelerimizin yanından ayrılmıyorlar."

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