Dardanelsporlu futbolculardan deprem bölgesine ziyaret

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE Dardanelspor teknik heyet ve futbolcuları, depremden en çok etkilenen Ayvacık İlçesi'nin Yukarıköy Köyü'nde depremzedelere moral verdi.

Çanakkale Dardanelspor kafilesi 6 Şubat'tan bu yana adeta beşik gibi sallanan ve büyüklü küçüklü 900'den fazla depremin çok sayıda evin yıkılmasına ve hasar görmesine neden olan Ayvacık köylerini ziyaret ederek depremzedeler ile bir araya geldi. Depremden en çok zarar gören Yukarıköy Köyü'nü ziyaret eden Çanakkale Dardanelspor teknik heyeti ve futbolcular vatandaşlara moral verdi. Kırmızı- beyazlı futbolcular yanlarında getirdikleri yardım malzemelerini depremzedelere dağıttı.

FOTOĞRAFLI