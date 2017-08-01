Darbeye girişimine yönelik en kritik dava bugün başlıyor (3)

ŞEHİT YAKINLARINDAN SANIKLARA TEPKİ

15 Temmuz darbe girişimininin merkez üstü olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan davada sanıklar salona tek sıra halinde getirildi. Sanıklara şehit yakınları ile vatandaşlar saldırmak istedi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirilen sanıkların en önünde darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlardan Kemal Batmaz yer aldı. Kemal Batmaz'ın arkasında ise, Akın Öztürk yer aldı. Diğer sivil sanıklar Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş onları takip etti. Sanıkların salona getirildiği sırada çevrede toplanan şehit yakınları ve vatandaşlar, sanıklara tepki gösterdi. 'İdam isteriz' şeklinde slogan atan gruptan bazıları, tel örgülerden atlayarak sanıklara saldırmak istedi. Ancak alanda görevlendirilen polis vatandaşların sanıklara saldırmasını önledi. Bazı vatandaşlar ise sanıklara pet şişe ve idam ipi atıldı. Sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında salona giriş yaptı.

