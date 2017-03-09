Darbeci askerlere idam ipli ve yumurtalı protesto (5)

"DUYARLI OLMASAYDIK İKİ DEĞİL 80 ŞEHİT OLURDU"

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sanık Pilot Yarbay Davut Uçum ek savunmasında, "Herkese bireysel olarak yargılanma hakkı verilmesi lazım. FETÖ çuvalının içinde olmak istemiyorum. Ben o operasyonda yer aldım ama harekatın Cumhurbaşkanı'na yönelik olduğunu bilmiyordum. Bu nedenle bana küfür eden insanların çocuklarını o operasyonda kurtardım. 9 yaşındaki kızıma küfretmesinler. Radar izleri ve NASA kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. Ben ve arkadaşlarım orada duyarlı olmasaydık. İki değil en az 70-80 şehit olurdu" dedi.

KEŞİF İSTEDİ

Sanık Astsubay Erkan Çıtak da operasyon ile ilgili olarak olay yerinde tutuklu sanıklarında bulunacağı bir keşif yapılmasını talep edip, "Çünkü bu gerçeğin ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Kara Pilot Albay Murat Dağlı da, şikayetçi avukatlarının savunmaların ortak yapıldığını söylediğini hatırlatıp, "Kimse ile savunmam aynı değil. Alay komutanı olarak bu insanları görmedim. Tanımadığım, bilmediğim insanlarla nasıl operasyonda olabilirim? Savunmamda diğer sanıklarla ilgili tek bir benzerlik varsa suçlamaları kabul ederim. Marmaris'ten ayrıldıktan sonra kaçmak isteseydik en kolay kaçacak olan bizim ekibimizdi. Olaydan sonra kaçmak aklımın ucundan bile geçmedi. Bu nedenle adli kontrol talebiyle tutukluluk halimin sonlandırılmasını istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı da dün yaptığı savunmaya ekleyecek bir şeyi olmadığını, bir talebinin de bulunmadığını söyledi.