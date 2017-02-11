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Darbeci albayın odasında Kurtulmuş'un ismiyle Kalın ve Varank'ın ev adreslerinin yazılı olduğu not ele geçirildi

 Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yapılan aramada, darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın odasında, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un...

Darbeci albayın odasında Kurtulmuş'un ismiyle Kalın ve Varank'ın ev adreslerinin yazılı olduğu not ele geçirildi

 Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yapılan aramada, darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın odasında, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ismi ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın isimlerinin ve adreslerinin yazılı olduğu not ele geçirildi.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'na giren Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri arasında olduğu belirlenen ve tutuklanan Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın, Özel Kuvvetler 2'nci Tugay Komutanlığı, 4'üncü Bölüm Tabur Komutanlığı'ndaki odasında, soruşturma kapsamında arama yapıldı.

3 İSMİN DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA KAÇIRILMASI PLANLANAN KİŞİLER OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Kurmay Albay Korkmaz'ın 2'nci Tugay Komutanlığı, 4'üncü Bölüm Tabur Komutanlığındaki odasında yapılan aramada bir zarf bulundu. Üzerinde rakamla '5' yazdığı belirtilen zarfın içerisinde, 'Tatbikat Hazırlığı (Radar)' başlığı adı altında 21 maddelik not bulunan A4 kağıdı çıktı. Notlarda, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un isminin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Varank'ın isimlerinin ve adreslerinin yazılı olduğu tespit edildi. Savcılık, not kağıdında ismi ve adresleri bulunan 3 ismin darbe girişimi sırasında kaçırılması planlanan kişiler olduğunu değerlendiriyor.

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