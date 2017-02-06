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Darbe İddianamesi'nden: Her maceracı subayın gönlündeki general olacağı düşüncesine kapıldım

    Ümit TÜRK/İSTANBUL, () 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını işgale gitmeye çalışan 7'si rütbeli 13 asker hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheli Kurmay...

Darbe İddianamesi'nden: Her maceracı subayın gönlündeki general olacağı düşüncesine kapıldım

 

 


Ümit TÜRK/İSTANBUL, () 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını işgale gitmeye çalışan 7'si rütbeli 13 asker hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheli Kurmay Albay'ın darbecilere şirin gözükmek için whatsapp grubuna bir şeyler yazdığını, bunu da her maceracı subayın gönlündeki general olacağı düşüncesine kapıldığı için yaptığını söylediği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede tüm şüpheliler hakkında, "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimine iştirak ettikleri belirtilerek, şüphelilerden Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca'nın İstanbul Gayrettepe de bulunan Türk Telekom'a ait binanın ele geçirilmesi eylemini planladığı, bu doğrultuda iki tane askeri araç ayarlayarak 7'si rütbeli 13 asker ile birlikte Halkalı'daki askeri birlikten 03.00'te yola çıktıkları belirtildi. Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra polis ekipleri tarafından durduruldukları anlatılan iddianamede, Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca'nın polislere Gayrettepe de bulunan Türk Telekom Binasını koruma maksatlı göreve çıktıklarını, yollarına devam etmek istediklerini söylemeleri üzerine, polislerin tüm şüphelileri silahlarıyla birlikte gözaltına aldıkları belirtildi.

ATMACA'NIN İFADESİ

Kurmay Albay Nurullah Zeki Atmaca'nın iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü darbeci generallerden Eyüp Gürler'in kendisine, İstanbul'da toplumsal eylemler olabileceğini ve hazırlıklı olması gerektiğini söylediğini, bunun üzerine de 23.00'da televizyondaki haberlerden bir hareketlenme olduğunu görünce evinden çıkarak birliğinin başına gittiğini anlattı. İfadesinde, alay komutanlığına gittikten sonra telefonda whatsapp grubuna dahil edildiğini gördüğünü, bu gurup oluşturulduktan sonra darbe yapıldığını anladığını, bu nedenle bir heyecanla, her maceracı subayın gönlündeki general olacağı düşüncesine kapıldığını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün olacağını düşünmediğini, bu düşünce ve duygular ile whatsapp grubuna şirin gözükmek için birşeyler yazdığını; ancak ne yazdığını hatırlamadığını, televizyonda Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapmaya başladığını görünce de, vatan hainlerinin niyetini anladığını, bu nedenle vatan hainlerine karşı görev almak için alayından çıktığını söylediği belirtildi.

DARBECİLERİN LİSTESİNDE; MİT SİNYAL İSTİHBARAT BAŞKANI OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKTİ...

İddianamede darbeci askerlerin listesinde, kendisini Ankara Gölbaşı'nda bulunan MİT Sinyal İstihbarat Başkanlığı'na görevlendirecekleri belirtilen Atmaca'nın, Erzurum Pasinler ilçesinden olması nedeniyle bu göreve atanmış olabileceğini, yapılanma ile bir irtibatının olmadığını söylediği belirtildi.

İddianamede 7'si rütbeli 13 asker hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca "Terör örgütü üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. İddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
 

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