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Darbe girişimi iddianamelerinden biri daha tamamlandı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları belirtilen 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İSTANBUL'DAKİ...

Darbe girişimi iddianamelerinden biri daha tamamlandı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları belirtilen 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.


İSTANBUL'DAKİ 4' ÜNCÜ İDDİANAME

Söz konusu iddianame ile birlikte FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan 4' ünca iddianame oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan ve Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame 158 sayfadan oluşuyor.


3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ


İddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerin yardım talebi üzerine yola çıkan 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.


BAŞSAVCILIK ONAYLADI


İddianamede ayrıca, şüphelilerden astsubay Yusuf Yıldız hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli asker hakkında ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddiname İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



 

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