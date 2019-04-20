Darbe girişimcilerine karşı kullanılan araçların maketini yaptı

VAN'ın Erciş ilçesinde kaynak ustası olan Suat Çekmez (53), topladığı demir hurda malzemelerden, 15 Temmuz gecesi darbe girişimcilerine karşı kullanılan araçların maketlerini yaptı.

Erciş'te yaşayan ve 35 yıldır kaynak ustası olan, 3 çocuk babası Suat Çekmez, küçük sanayi sitesindeki dükkânında topladığı hurda malzemelerden, 15 Temmuz gecesi darbe girişimcilerine karşı kullanılan araçların maketlerini yaptı. İlkokul mezunu olan Çekmez, çocukluğundan beri maket araba meraklısı olduğunu belirterek, boş zamanlarında çeşitli araçların maketlerini yaptığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde verilen mücadeleden çok etkilendiğini anlatan Çekmez, yaptığı bir maket tankı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Ankara’da yetkililere teslim ettiğini söyledi.

Ağabeyini Kıbrıs'ta vatani görevini yaparken şehit olduğunu da belirten Çekmez, "Boş zamanlarımda hobi olarak çeşitli araba maketleri yapıyordum. Ancak ne olduysa 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra oldu. Cadde ve sokaklarda o tankları gördüğümde gözlerim doldu. Ve bu maketleri yapmaya başladım" dedi.



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