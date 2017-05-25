Darbe gecesi kimin ateş ettiğinin anlaşılmaması için askerlerin ellerini yıkatmış

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, 26 polis hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla hazırlanan iddianamede 15 Temmuz gecesi Sakarya Valiliği'ni işgal eden askerlerin svap (atış artığı örnek alma) işlemi yapılmadan önce kimin ateş ettiğinin anlaşılmaması için ellerinin yıkatıldığı belirtildi.

Sakarya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'ye üye olduğu iddia edilen 19'u tutuklu, 5'i tutuksuz, 2'si firar olan aralarında emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının bulunduğu 26 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Hazırlanan 115 sayfalık iddianamede örgüt propagandası yaptıkları, Bylock programı kullandıkları ve evlerinde örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e ait dokümanların ele geçirildiği 26 kişi için 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

15 Temmuz gecesi Sakarya Valiliği Kampüsü'nde yaşananların yer aldığı iddianamede kampüs içindeki Yenikent Polis Merkezi'nde grup amiri olan sanık Ruhi Göksel'in işgalci 15 askerin svap işlemi yapılmadan önce kimin ateş ettiği belli olmasın diye ellerini yıkattığı iddia edildi. İddianamede konuyla ilgili, "Yenikent Polis Merkezi'nde gece grup amiri olarak çalışan şüpheli Ruhi Göksel'in sorumluluğundaki askerlerden 15'inin svapları alınmadan önce ellerini yıkadıkları, svap örneklerini almaya giden ekibin tutmuş olduğu tutanaktan anlaşılmıştır. Ruhi Göksel'in gece saatlerinde bir askeri lavaboya götürdüğü tespit edilmiş, bu hususta tanzim edilen tutanak ve görüntü CD'si dosya içerisinde mevcuttur" ifadeleri yer aldı.

Yapılan araştırmada 'abi evleri' nde kaldıkları, örgüt propagandası yaptıkları, örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandıkları ve ikametlerinde örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e ait dokümanların ele geçirildiği 26 emniyet mensubunun yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacağı belirtildi.