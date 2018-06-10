Dar gelirli 1101 kişi ev sahibi oldu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve Yunusemre Belediyesi işbirliğiyle 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunus Kent Projesi'nin ilk etabında 1101 konutun anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı. Evlerine kavuşan vatandaşlar daireleri tek tek inceledi ve büyük mutluluk yaşadı.Yunusemre Belediyesi'nin, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) otaklığıyla hayata geçirdiği 5500 Konutluk Akgedik Yunus Kent Toplu Konut Projesi'nin ilk etabında teslim süreci başladı. Yunus Kent'te 1101 konutun anahtar teslim töreninde ev sahibi olan vatandaşlar heyecanla evlerini gezdi. Törene TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Recai Berber, Yunusemre Belediyesi'nin AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplu konut alanında gerçekleştirilen teslim töreninde temsili olarak 11 hak sahibine anahtarlarını teslim eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, teslim sürecinin en geç 2 ay içerisinde tamamlanacağını müjdeledi. Tören öncesinde TOKİ Başkanı Turan ve protokol üyeleri yapımı biten evleri ve örnek daireyi gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden TOKİ Başkanı Turan, ev sahibi olanların sevincine ortak oldu.5 BİN 500 KONUTA ULAŞILACAKAnahtar teslim töreninde konuşan AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yaklaşık 4 yıldır uğraştıkları projenin birinci adımı bitirdiklerini ifade etti. 119 bin metrekare alan üzerine kurulan ilk etap projesinde 900 adet 2+1, 201 adet 3+1 konut tipinden oluşan toplam 1101 konut, 39 ticari alan, 1 cami, bin 90 araçlık otopark, 1 çocuk oyun parkı, spor tesisleri, 1 meydan ve kent parkı bulunduğunu ifade eden Çerçi, yeni bir kent oluşturduklarını söyledi. Çerçi konuşmasını şöyle sürdürdü:"Çok mutluyuz. TOKİ'nin ekibiyle birlikte büyük bir başarıya imza attık. Bu birinci etap. 1101 konutun sembolik olarak anahtarlarını veriyoruz. Önümüzdeki haftalarda resmi teslim işlemleri yapılacak. Diğer konutlar hızla yükseliyor. Seneye bu zaman burada 10 bini aşkın aile hayatını sürdürecek. Yeni bir şehir kuruluyor. Süreç biraz uzadı. Burada hiçbir şey yoktu. Sudan kanalizasyon, elektriğine kadar bunların birçoğu kazandırıldı. Birinci etabın altyapısı, çevre düzenlemesi, teknolojik altyapı desteği gelene kadar süreç uzadı. İkinci etapta süreç uzamayacak. Arkasından 3'üncü, 4'üncü etap gelecek. TOKİ aldı başını gidiyor. Büyük projeler yapılıyor."'TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR SEMT OLACAK'Toplu Konut İdaresi Başkanı Mehmet Ergün Turan, TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar için Türkiye'nin çeşitli illerinde 550 şantiyede yapılaşma faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Turan, 2003 yılından bu yana 835 bin konutun yapıldığını belirterek, TOKİ'nin komşuluk ilişkilerini geliştirmek için yatay mimariye geçtiğini ve ilk örneklerinin Manisa'daki bu proje olduğunu söyledi. 19 yılda 43 bin, son 15 yılda ise 835 bin konut yapıldığını kaydeden Turan, 2018 yılı hedeflerinin de 60 bin konut olduğunu açıkladı. TOKİ Başkanı Turan, "TOKİ 2014 yılından itibaren konsept değişikliğine gitti. Şu anda Yunus Kent'te de bu uygulandı. Son dönemde 4 yıldır Türkiye'de yaptığımız uygulamalarda yatay mimariyi esas alıyoruz. Çok yüksek binalar olmamasını istiyoruz. Komşuluk ilişkilerin kaybolduğuna dair veriler var. Geçmiş TOKİ binalarından farklı olarak esnaflar var, meydanlar var. Burası çok yakın bir zamanda bir ilçe ölçeğine kavuşacak. Büyük parkları, okulları, camileri, kültür alanları olan toplamda 22 bin insanın yaşayacağı, Türkiye'ye örnek bir semt merkezi olacak. Bu proje TOKİ'nin düzenlediği yarışmada ödül kazanan bir projedir. Bu proje bittiğinde Türkiye'de örnek gösterilecek bir yaşam merkezi olacak" dedi.'DAR GELİRLİLER ÖNCELİKLİ OLACAK'Temsili olarak 11 kişiye anahtarları teslim ettiklerini açıklayan Turan, hak sahiplerinin evlerine sorunsuz girmesi için yapılması gerekenler olduğunu belirterek, "Bu projede bir kişiye 18 metrekare yeşil alan düşüyor. En tepe bölgede çok büyük bir seyir ve rekreasyon alanı inşa edeceğiz. Yunus Kent Proje alanında her gelir durumuna hitap eden daireler olacak. Ancak ilk etapta hiç konut sahibi olmayanlar ön planda olacak. 16 Temmuz ile 16 Ağustos arasında sizlere çağrı yapılacak. Yaşam başlamış olacak. İkinci etapta 1503 konutla ilgili de hiç konut sahibi olmayan kişiler öncelikli olacak. 18 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında 1503 konut için ön talep toplamaya başlayacağız. 1503 konut için talep çok fazla olacak ve kura çekeceğiz. Hak sahipleri belirlenmiş olacak" diye konuştu.Törende AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Recai Berber ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, ev sahibi olan vatandaşları kutladı.Konuşmaların ardından TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Belediyesi'nin AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Milletvekilleri Recai Berber ve Murat Baybatur hak sahibi olan 11 aileye evlerinin anahtarlarını teslim etti. Törenin ardından protokol ve törene katılanlar birlikte iftar yaptı.

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