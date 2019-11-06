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Dans eğitmeni Gülcan'ın ağabeyi Eve girdiğimde hareketsiz yatıyordu - YENİDEN

YALOVA'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan dans eğitmeni Gülcan Işık'ın (23) ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre, böbrek yetmezliğine bağlı iç kanama olduğu belirtildi. 4 yıl önce annesinden böbrek nakli yapıldığı öğrenilen...

GENEL 06.11.2019, 11:54
YALOVA'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan dans eğitmeni Gülcan Işık'ın (23) ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre, böbrek yetmezliğine bağlı iç kanama olduğu belirtildi. 4 yıl önce annesinden böbrek nakli yapıldığı öğrenilen Işık'ın cansız bedenini bulan ağabeyi Ercan Işık, "Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyordu. Mesleğini seviyordu. O mutlu olunca biz de mutlu oluyorduk. Gülücükler saçan biriydi kardeşim" dedi.



Olay, geçen pazar gecesi, Yalova Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Bir spor merkezinde dans eğitmenliği yapan Gülcan Işık'tan haber alamayan annesi durumu oğlu Ercan Işık'a bildirdi. Eve gelen ağabey de çilingir yardımıyla içeri girdi. Ancak kardeşini yatağında ölü buldu. Gülcan Işık'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



4 YIL ÖNCE ANNESİNDEN BÖBREK NAKLİ YAPILMIŞ



Yaklaşık 4 yıl önce annesinden böbrek nakli olduğu öğrenilen Gülcan Işık'ın ön otopsisinde, ölüm nedeni böbrek yetmezliğine bağlı iç kanama olarak tespit edildi. Genç dansçı, önceki gün ailesinin yaşadığı İznik'te toprağa verildi.



'HASTALIĞINA RAĞMEN DANSA GÖNÜL VERMİŞTİ'



Gülcan Işık'ın yakın arkadaşı olan zumba eğitmeni Nimet Gündoğdu, "Gülcan hastalığına rağmen dansa ve eğitmenliğe gönül vermişti" diyerek, şöyle konuştu:



''Gemlik ve farklı yerlerde Gülcan ile beraber etkinlikler düzenledik. Hayat doluydu. Yalova'ya da, dans eğitmenliği yapabilmek için yerleşmişti. Zumba, Gülcan'ın tutkusuydu. 4 yıl önce böbrek nakli olmuştu. Annesinin böbreğini almıştı. Birkaç gündür ateşliymiş. Ulaşamayınca ailesi beni aradı, program olmadığını öğrenince de ağabeyi eve girmiş ve acı manzara ile karşılaşmış.''



AĞABEY: GÜLÜCÜKLER SAÇAN BİRİYDİ



Kardeşine, böbrek yetmezliği nedeniyle 4 yıl önce annesinden böbrek nakli yapıldığını söyleyen ağabey Ercan Işık (24) da, "Sağlığı nedeniyle eğitim hayatından geri kalmıştı. Bir işle meşgul olmak istedi. Kadınlara özel dans dersleri veriyordu. Yalova'da iş buldu. Gülcan'ı baskı altına almak istemedik. O yüzden Yalova'ya gitmesine onay verdik. Vefat etmeden bir gün önce anneme rahatsız olduğunu söylemiş. Sabah annem aramış, telefonu açmayınca bana söyledi. Öğle saatlerine kadar ulaşamayınca da Yalova'ya gittim. Zile bastım açan olmadı. Çilingir çağırdım. Kapıyı açtırarak, içeri girdim. Yatağında yatıyordu. Nabzının atmadığını fark edince ambulans çağırdım. Sağlık ekipleri geldiklerinde yapacak bir şey olmadığını, kardeşimin hayatını kaybettiğini söylediler. Böbrek yetmezliğinden dolayı iç kanamadan hayatını kaybetmiş" dedi. Kardeşinin işini çok sevdiğini ifade eden ağabey Işık, "Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyordu. Mesleğini seviyordu. O mutlu olunca biz de mutlu oluyorduk. Gülücükler saçan biriydi kardeşim" diye konuştu.

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