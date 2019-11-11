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Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-SABAH saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi. Türkiye'deki...
GENEL 11.11.2019, 16:13
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-SABAH saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi. Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı YTS polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Suriye'de yakalanan diğer yabancı terörist savaşçılarının da işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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