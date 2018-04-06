Damla Ece'den piyanoda uluslararası başarı

GÜRCİSTAN'da düzenlenen W.A. Mozart Uluslararası Yarışması'nda elde ettiği ikincilik ile ilk uluslararası derecesini alan piyano öğrencisi Salihlili 11 yaşındaki Damla Ece Karataş, Almanya'da yapılan yarışmada ise birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şubat ayı içerisinde Gürcistan'da düzenlenen yarışmada kategorisinde ikinci olan ve ardından Almanya'daki 'Musical Fireworks in Baden- Württemberg' adlı piyano yarışmasına davet edilen Manisa Salihlili Damla Ece Karataş, 11-14 yaş grubunun yer aldığı B kategorisinde birinci oldu. 6 farklı yaş kategorisinde toplam 16 ülkenin katılımıyla düzenlenen yarışmada Karataş, 12 rakibini geride bıraktı.

Gürcistan'da düzenlenen yarışmada elde ettiği başarı sayesinde Almanya'daki yarışmaya direk 2. kademeden başladığını kaydeden Karataş, "İkinci turda 12 rakibim vardı. 12 rakibimi de geçerek, bu başarıyı elde ettim ve birinci oldum. Benim katıldığım kategori B kategorisiydi. Bu kategorinin yaş sınırı ise 11-14'tü. Eğitim hayatıma güzel sanatlar lisesi ya da konservatuvarda devam etmek istiyorum" dedi.

Karataş'ın öğretmeni Gülmira Ustalar ise "İlk olarak Tiflis'te uluslararası piyano yarışmasına katıldık. Bu yarışmada elde ettiğimiz derece ile kendimize bir özgüven geldi. Daha sonra da Almanya'da katıldığımız yarışmada öğrencim birinci olma başarısını gösterdi. Ece, 1,5 ay içerisinde muhteşem bir iş çıkardı" dedi.

Damla'nın babası Teoman Cüneyt Karataş, "Almanya'ya gittiğimizde tabii ki Ece'ye çok güveniyorduk. Yine muhakkak bir derece alacağını düşünüyorduk. Ülkemiz için ve diğer çocuklar için de inşallah bir yol olur onlar da bu kapıdan geçerek aynı başarıları elde ederler" diye konuştu.

Annesi Yasemin Karataş, "Öncelikle kızım Damla Ece'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizi temsil etti ve yine eli boş dönmedi. Beş yıldır bizimle birlikte gülüp birlikte ağladığımız saygıdeğer piyano öğretmenimize de çok teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

16 ÜLKE KATILDI

Almanya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 6 farklı yaş kategorisinde yapılan yarışmaya, Türkiye, Hollanda, Almanya, Fransa, Rusya ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılım oldu.



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