Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği genel kurulunda kavga

ELAZIĞ Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu genel kurula, çevik kuvvet müdahale etti. Kavga nedeniyle Genel Kurul ertelendi.Elazığ Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiriciler Birliği'nin 4'üncü Olağan Genel Kurulu bugün bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Sakin başlayan genel kurulda Birlik Başkanlığı'na aday olan Zeki Beyaz ve Mahmut Sezer'in konuşmalarının ardından üyeler oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi sırasında, iddiaya göre hayvan yetiştiricisi olmayan kişilere oy kullandırılması nedeniyle tartışma başladı. Grupların laf atışmalarının ardından, çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavgada, düğün salonunun sandalyelerinin havada uçuştuğu görüldü. Genel Kurul'un güvenliği için salon dışında bekleyen çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Çıkan kavga üzerine genel kurulun iptal edildiği öğrenildi.

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