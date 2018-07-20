Damdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti 

Olay, Alpagut köyünde dün gece meydana geldi. İbrahim Gün, evinin damından dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Gün, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İbrahim Gün, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gün'ün cenazesi Alpagut Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.
Olay, Alpagut köyünde dün gece meydana geldi. İbrahim Gün, evinin damından dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Gün, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İbrahim Gün, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gün'ün cenazesi Alpagut Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.