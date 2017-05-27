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Damal bebeklerinin anası emekli olmak istiyor

ARDAHAN'ın Damal İlçesi'nde Türkmen kıyafetiyle giydirilmiş Damal bebekleri üreten ve 'Damal bebeklerinin anası' olarak tanınan 71 yaşındaki Fidan Atmaca, emekli olmak istediğini söyledi. Daha önce Halk Eğitim'de eğitmenlik yapan Atmaca,...

Damal bebeklerinin anası emekli olmak istiyor
ARDAHAN'ın Damal İlçesi'nde Türkmen kıyafetiyle giydirilmiş Damal bebekleri üreten ve 'Damal bebeklerinin anası' olarak tanınan 71 yaşındaki Fidan Atmaca, emekli olmak istediğini söyledi. Daha önce Halk Eğitim'de eğitmenlik yapan Atmaca, 18 ay kalan sigorta priminin tamamlanması için yardım istedi.
Fidan Atmaca ilerlemiş yaşına rağmen ülke genelindeki festival ve etkinlikleri gezerek stant açıp Damal bebeklerinin tanıtımına devam ediyor. Katıldığı etkinliklere üzerinden çıkarmadığı Türkmen kıyafetiyle katılan Fidan Atmaca, 3 günde bir bebek yaptığını anlattı. Kendi hazırladığı geleneksel Türkmen kıyafetlerini, bebeklerin üzerinde yaşatan Atmaca, emekli olmak için yetkililerden yardım bekliyor. Atmaca şunları söyledi:
65 YAŞ ÜZERİNDE KURS EĞİTMENİ YOK
"25 yaşından bu yana Damal bebeği üretiyorum. Ardahan’da cezaevindeki mahkumlara, Halk Eğitim’de gençlere 6'şar ay süreli kurslar açtım ve Damal bebeği yapımını öğrettim.Geçimim bebek üretip satmakla elde ettim. 1995 yılından beri çalışıyor, üretiyorum. Bu güne kadar ürettiğim bebek sayısı 10 bini geçti. Malzemeyi dolar üzeri alıyor ve 3 günde bir bebek yapıyorum. Sigorta süremde 18 aylık eksiklik var. 65 yaş üzerinde kurs eğitmenliği  olmadığı gerekçesiyle bir süreden beri çalışamıyorum. Artık yoruldum, bu işi gençlere bırakmak istiyorum. İnşallah devlet büyüklerimiz bana yardımcı olur ve sigortamı öderler."

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