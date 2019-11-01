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Damadının yaptığı cihazla hayvanlarını takip ediyor

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde yaşayan İbrahim Bayram (56), bilgisayar mühendisi damadının kendisi için tasarladığı ve Çan 2.0 adını verdiği takip cihazı ile hayvanlarını takip ediyor. 1 kilometre uzaklığa kadar hayvanları takip etmeyi...

GENEL 01.11.2019, 11:31
Damadının yaptığı cihazla hayvanlarını takip ediyor
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde yaşayan İbrahim Bayram (56), bilgisayar mühendisi damadının kendisi için tasarladığı ve Çan 2.0 adını verdiği takip cihazı ile hayvanlarını takip ediyor. 1 kilometre uzaklığa kadar hayvanları takip etmeyi sağlayan cihaza cep telefonundan bağlanılarak takip edilebiliyor.
Karabük Demir Çelik Fabrikaları’ndan emekli olduktan sonra Eflani ilçesine bağlı Seferler Köyü’ne yerleşen, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Bayram, biri buzağı 5 büyükbaş hayvan besliyor. Ankara’dan 1 ay önce misafirliğe gelen damadı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora öğrencisi olan Mustafa Uçar (30), kayınpederinin hayatını kolaylaştırmak için yaptığı adına da ‘Çan 2.0’ verdiği hayvan arama cihazını hediye etti. İbrahim Bayram, 2 cihaz ve bir cep telefonu uygulamasından oluşan, şarjı 2 gün giden ‘Çan 2.0’ın bir cihazını hayvanlarından birinin boynuna taktıktan sonra tüm hayvanlarını takip etmeye başladı.
Evinden 1 kilometreye kadar mesafede hayvanlarının yerini cep telefonuyla nerede takip eden İbrahim Bayram, "Hayvanları araması çok zor oluyordu. Nerde olduklarını bilemediğimiz için tepe tepe dolaşıyorduk. Şimdi bu cihaz sayesinde nerede olduklarını biliyorum ve o tarafa doğru gidiyoruz. Kaç metre uzakta olduğunu da gösterdiği için bulması da kolay oluyor" dedi.
Şimdiye kadar aldığı en önemli ve en değerli hediye olduğunu belirten Bayram, "Hayatımızı kolaylaştırdı. 2-3 saat hayvan arıyorduk. Evimden, oturduğum yerden onları takip edebiliyorum. Diğer birçok işimi erken bırakmak zorunda kalıp hayvan aramaya gidiyorduk. Şimdi ise evimden hayvanın nerede olduğunu görüp aramadan o istikamete gidiyoruz" diye konuştu.
Cihazın sadece 1 kilometre mesafeye kadar hayvanlarını gösterdiğine dikkat çeken Bayram, "Tam profesyonel bir cihaz değil bu. Damadım daha uzun mesafelisini yapabileceğini ama biraz masraflı olacağını söyledi" diye konuştu.

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