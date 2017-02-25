Damadını öldürüp, kızını yaralayan şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI
İzmir'de, müteahhit damadı Murat Osmanoğlu'nu öldüren, kızı Özlem Osmanoğlu’nu da yaralayan Ali Aksoy, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
TUTUKLANDI İzmir'de, müteahhit damadı Murat Osmanoğlu'nu öldüren, kızı Özlem Osmanoğlu’nu da yaralayan Ali Aksoy, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FOTOĞRAFLI
25 Şubat 2017 Cumartesi 20:27
TUTUKLANDI
İzmir'de, müteahhit damadı Murat Osmanoğlu'nu öldüren, kızı Özlem Osmanoğlu’nu da yaralayan Ali Aksoy, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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