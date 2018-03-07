Damadın öldürdüğü kayınpeder ve kayınbirader toprağa verildi

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, damat Aydın Bozkurt'un pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü kayınpederi Ahmet Sivrikaya (68) ile kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya (18) toprağa verildi. Cenaze törenine, olayda yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu edilen katil zanlısının eşi Zeynep Bozkurt (34) da katıldı. Kendi yaşamına da son veren Aydın Bozkurt'un cenazesi ise henüz teslim alınmadı.Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu üzerinde, Zeytin Alanı Mahallesi yakınında meydana geldi. Aydın Çine ilçesinde et lokantası işleten Aydın Bozkurt (37), kullandığı 48 P 3262 otomobille, imam hatip lisesi öğrencisi kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya'nın (18) kullandığı ve içinde çiftçi emeklisi kayınpederi Ahmet Sivrikaya (68) ile pazarcı esnafı eşi Zeynep Bozkurt'un (34) da bulunduğu 10 PS 383 plakalı otomobilin önünü kesti. Araçtan pompalı tüfekle inen Aydın Bozkurt, ilk olarak ön cama ateş açtı. Ardından kapıyı açan Bozkurt, araçtakilere ateş etti. Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde öldü. Eşi Zeynep Bozkurt ise yaralandı. Ardından elindeki silahı kendi çenesinin altına dayanan Bozkurt, tetiği çekerek yaşamına son verdi.ADLİYEDEN DÖNÜYORLARDIKöyceğiz'de oturan, 12 yıllık evli olan ve 2 aydır ayrı yaşayan Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt çiftinin boşanma davasının sürdüğü, ayrıca Zeynep Bozkurt'un, eşinin malvarlığı ile ilgili tedbir davası da açtığı öğrenildi. Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt çiftinin, ayrı ayrı araçlarla, dün Köyceğiz Adliyesi'nde görülen bu tedbir davasının duruşmasından döndükleri anlaşıldı.Cesetleri Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan üç kişiye otopsi yapıldı. Otopsi işlemleri sonrası ölenlerden Ahmet Sivrikaya ve oğlu Abdullah Sivrikaya'nın cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Ölen baba-oğul için Köyceğiz'in Nasufdede Mahallesi'ndeki Nasufdede Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına; olayda yaralanan ve tedavisi sonrası tabucu edilen Zeynep Bozkurt, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol, geçmiş dönem CHP milletvekili adayı Burak Erbay, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası ölen baba-oğul yanyana toprağa verildi.Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Zeynep Bozkurt, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Bozkurt, "Ailem benim yüzümden katledildi. Ben çok üzgünüm. Bazı kişiler sosyal medya üzerinde çok çirkin şeyler paylaşıyorlar. Ben böyle bir şey yaşanmasını istemezdim" dedi.Öte yandan Aydın Bozkurt'un cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'nda olduğu ve henüz yakınlarınca teslim alınmadığı belirtildi.

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