Damada düğünde biberon ve önlük takıldı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Gülseren ve Recai Akçay çiftinin düğününde, arkadaşları damada takı olarak biberon ve mutfak önlüğü taktı.

Gülseren ve Recai Akçay çifti düğünle dünyaevine girdi. Düğünün takı merasimi kısmında eğlenceli anlar yaşandı. Damada arkadaşları para ve altın gibi takıların yanı sıra boynuna biberon ve mutfak önlüğü astı. Damat Recai Akçay, asılan mutfak önlüğünü ve biberonu takı boyunca üzerinden çıkarmadı. Arkadaşlarının bu sürprizi çifti ve davetlileri gülümsetti. Takı merasimi sonrasında arkadaşları çifte mutluluklar diledi.



FOTOĞRAFLI