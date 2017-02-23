Dalış öğretmeni evinde ölü bulundu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde dalış öğretmeni 65 yaşındaki Saffet Alyaz evinde ölü bulundu. Saffet Alyaz'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi'nde bulunan bir apartmandaki dairesinde tek başına yaşayan dalış öğretmeni Saffet Alyaz'dan haber alamayan yakınları polise haber verdi. Saffet Alyaz en son dün akşam bakkaldan alışveriş yaparken görülürken, eve giren polis cesediyle karşılaştı. Saffet Alyaz'ın vücudunda herhangi bir yara izi bulunmazken, bir rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü tahmin edildi. Saffet Alyaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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