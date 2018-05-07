Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa 102 bin puanda
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa...
İYİ Parti seçim standına saldırı çok sayıda yaralı var
İyi Parti saldırısıyla ilgili 8...

Dalış eğitiminde ölü kaplumbağa bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir dalış merkezinin dalış eğitmenleri ile dalgıçları, günlük rutin dalış eğitimlerinde ölü bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Kuşadası ilçesinde dalgıçlar, denizde ölü kaplumbağa buldu....

Dalış eğitiminde ölü kaplumbağa bulundu
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir dalış merkezinin dalış eğitmenleri ile dalgıçları, günlük rutin dalış eğitimlerinde ölü bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı.
Kuşadası ilçesinde dalgıçlar, denizde ölü kaplumbağa buldu. Kadınlar Denizi Plajı'nda dalış eğitimi için kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklaşan dalış eğitmeni Kubilay Akgür, dalgıçlar Mesut Sabahile ve İbrahim Kanbur, denizde bir kaplumbağa ile karşılaştı. Yaralı sanarak yanına yaklaştıkları caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağasının öldüğünü gören dalgıçlar, kaplumbağayı alarak kıyıya çıkardıktan sonra Eko- Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi. Kaplumbağanın olduğu yere gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, önce kaplumbağanın ölçülerini aldı. Kaplumbağa üzerinde yapılan ilk incelemede ölüm nedeninin paragat iğnesi olduğunu tespit eden Sürücü, kaplumbağadan doku örneği aldıktan sonra kaplumbağanın kesin ölüm nedeni ve üzerinde araştırma yapılması için DEKAMER'e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) göndermek üzere teslim aldı. EKODOSD Başkanı Sürücü, "Yetişkin bir iribaş deniz kaplumbağası. Paragat oltalarını yutmuş. Kaplumbağadan doku örneği alarak kıyılarımızdaki kaplumbağaların DNA araştırması yapan ADÜ Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a ileteceğiz. Hangi kıyılardan ülkemize geldikleri konusunda bir araştırma yapılıyor. Kaplumbağayı ise DEKAMER'e göndereceğiz. Dalgıçlarımızın duyarlılığına teşekkür ederiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314