Dalgıçlar, Dicle Nehri'nde saatlerce çöp topladı

DİYARABAKIR'daki Dicle Nehri'ne giren AFAD ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki dalgıçlar saatlerce çöp topladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Diyarbakır'da 'Dicle Nehrini temizliyoruz" etkinliği düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla yapılan etkinlikte, dalgıç Dicle Nehri'ne girip, çöp topladı. AFAD ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki dalgıç ekipler, Dicle Nehri'nde saatlerce topladıkları çöpleri, nehrin kenarında sergileyerek, çevre temizliğine dikkat çekti.Etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Sıfır Atık Projesi'nin önemine değindi. Diyarbakır'da 'Sıfır Atık Projesi'nde önemli çalışmaların yapıldığını anlatan Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın tarihi, en özel ve en güzel yerlerinden birindeyiz. Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı ve bizzat yönettiği bu projede bizler de Diyarbakır olarak projenin başladığı ilk andan itibaren büyük bir sorumlulukla bu projeyi ele aldık. 2018 yılı sonu itibarıyla Sıfır Atık Projesi'nde en fazla odak merkezine ulaşan il Diyarbakır, Türkiye'de birinci sırada yer almıştır. 1855 odak merkezi dediğimiz, kamu kurumu, okul, askeriye, hastaneler, üniversiteler vb. alanlarda büyük, işletmeler, alışveriş merkezleri gibi noktalarda en fazla 2 sıfır atık kampanyasında en fazla odağa ulaşan il oldu. Zannediyorum bu yılın sonunda da aynı başarıyı göstereceğiz. 2019 yılı sonu itibarıyla. Bu perspektifte bugün de atık sorununa dikkat çekmek, çevre duyarlılığını artırmak ve bunun sonuçlarını toplumla paylaşmak adına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak özel bir çalışma gerçekleştirdik. Dicle Nehri'nin temizlenmesi ve en önemlisi farkındalık oluşturması adına bir çalışma gerçekleştirildi. Çıkan ürünler de maalesef hala bu konuda dikkatli olmadığımızı hala sorumsuzca Dicle Nehri dahi ortak yaşam alanlarımıza ve zenginliklerimize attığımızı gösteriyor" dedi.