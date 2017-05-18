Dalgıç polisler Zap Suyu'nda kaybolan kadını arıyor

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de Zap Suyu'na uçan araçtan fırlayıp akıntıda kaybolan 60 yaşındaki Miran Berk'in bulunması için AFAD ekipleri ve bölgede oturanların 3 günden bu yana sürdürdüğü arama alışmalarından bir sonuç alınamayınca sevk edilen dalgıç polisler kaybolan kadını bulmak için Zap Suyu'na dalış yaptı.

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortaköy'den hareket eden Hakkı Berk yönetimindeki 27 UB 395 plakalı hafif ticari aracın kontrolünü Hakkari- Van karayolunun 12'nci kilometresindeki 1'nci Tünel Mevkii'nde 3 gün önce saat 21.00 sıralarında yitirirken araç, Zap Suyu'na uçtu. Kazada sürücü Hakkı Berk ile araçta bulunan Salih Berk ve Halime Çetin sevk edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılırken, Miran Berk ise, akıntıya kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri ve yüzlerce kişinin 3 günden bu yana sürdürdüğü katıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın isteği üzerine bölgeye dalgıçlar sevk edildi. Van'dan bu sabah 5 kişilik polis dalgıç ekibi bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladı.

Dalgıçlar, aracın uçtuğu 30 metre yükseklikteki Zap Suyu kenarına çevredekilerin tuttuğu halat yardımıyla indi. Daha sonra Zap'a giren dalgıç polisler kayıp kadını bulmak için arama çalışmalarına başladı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda da şu ana kadar Miran Berk'e ulaşılamadı. Aramaların akşam saatlerine kadar devam edileceği belirtildi.

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede polis geniş güvenlik önlemleri alırken, zap uçan ve hurdaya dönüşen hafif ticari araç ise olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkartıldı. Berk'in yakınları, "3 gündür kayıp olan kadın akrabakımızı arıyoruz. Bütün ekipler ve herkes seferber oldu. Ancak şu ana kadar bulamadık. Bugün de Van'dan dalgıçlar geldi. Arama çalışmaları sürüyor" dedi.

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