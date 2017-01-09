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Dalgalı deniz sörfçülere yaradı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar sörfçülere yaradı. Bir grup sörfçü denizde dalgalar eşliğinde sörf yaptı. Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 16.5...

Dalgalı deniz sörfçülere yaradı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar sörfçülere yaradı. Bir grup sörfçü denizde dalgalar eşliğinde sörf yaptı.
Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 16.5 derece ölçüldüğü Alanya'da, denizde dalga yüksekliği ise 4 metreyi buldu. Güneşli havanın hakim olduğu ilçede, Alanya Surf Team adlı bir grup sörfçü, Keykubat Plajı'na gelerek sörf yaptı.
Hava şartlarının ve dalganın sörf için çok elverişli olduğunu belirten grup üyesi Hayri Yenialp, 2009 yılından beri dalga sörfü yaptıklarını söyledi. Son günlerdeki hava şartlarının sörf için ideal olduğunu aktaran Yenialp, "2017 hızlı başladı. Hava ve rüzgar sörf için çok güzel. Dağlarda kar var ama deniz sıcak. Alanya ve yurtdışından gelen arkadaşlarımız var. Alanya'nın kış güzelliğini böyle değerlendiriyoruz" dedi.
KIŞ TURİZMİ İÇİN İDEAL
Dalga sörfünü Alanya'ya kış sporu olarak kazandırmak istediklerini anlatan grup üyesi Mehmet Özgen de şöyle dedi:
"Güzel bir sörf günündeyiz. Kış turizminin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Yurtiçinden ve dışından gelen arkadaşlarla sörf yapıyoruz. Dalgalar güzel. İlerde bu alanın Alanya turizmine ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yurtdışındaki sörf merkezlerine binlerce sörfçü gidiyor. Bunların yüzde 10'u gelse büyük bir kaynak olur."

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