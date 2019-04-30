Dalaman'da istilacı tür olan aslan balıkları görüldü

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'ta mercan kayalıklarında yaşayan çok sayıda zehirli aslan balığı görüldü.

Dalış sporu yapmak için Ege ve Akdeniz koylarını gezen Samsunlu iş adamı Bülent Pamuk (35), Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ne geldi. Dalış yapan Pamuk, su altında çok sayıda aslan balığıyla karşılaştı. Bu anları ölümsüzleştiren Bülent Pamuk, aslan balığına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Son yıllarda dalışlarımızda sıkça karşılaştığımız aslan balığı popülasyonu her geçen gün yaygınlaşmakta. Önceleri Kaş sahillerinde görülürken, bugün bütün Ege'ye yayılmış vaziyette. Görünüş olarak güzel görünmesine karşın, bulunduğu alanda bütün canlıları yok ederek, denizin dengesini bozmakta. Bilmeyenler tarafından ellenirse sağlık açısından da tehlikeli. Biz dalışlarımızdan önce bu konuda arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Maalesef meraklı dalgıçlar bazen dokunarak zehirleniyorlar. Eğer uzlaşma sağlanırsa biz, aslan balıklarını gördüğümüzde avlayarak denizlerimizi bu katil türden koruyabiliriz."

'KÜÇÜK BALIK KOLONİLERİNİ YOK EDİYOR'

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (UICN) de daha önce aslan balığı ile ilgili tehlikeye dikkat çekerek, zehirli dikenleri nedeniyle yırtıcı balıkları kendinden uzak tutan türün, küçük balık kolonilerini yok eden saldırgan bir balık olduğunu kaydetmişti. Doğu Akdeniz'de hızla azalan balık stoklarının, çoğalmayı sürdüren aslan balıklarıyla daha da etkilenerek tamamen tükenebileceği açıklamasında bulunulmuştu.



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