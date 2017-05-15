Dalaman'da gece gündüz festival coşkusu

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'ndeki 10'uncu Dalaman Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali'nde gündüz stantları gezerek alışveriş yapan ziyaretçiler, akşam saatlerinde Aleyna Tilki konseriyle keyifli saatler yaşadı.10'uncu Dalaman Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda dün belediye halkoyunları ekibinin gösterisi ve konuşmalar ile başladı. Festival açılışına Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Yarbay Savaş Cenik, Ortaca Belediye Başkanvekili Mehmet Ali Avcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Develer ve Midilli atlarının yer aldığı kortej, Atatürk Caddesi'nden geçerek festival alanına ulaştı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında protokol stantları gezerek esnafa hayırlı kazançlar diledi. Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, bu yıl festivale kültür, turizm ve sığla ağaçlarının yanında kaplıcaları da eklediklerini belirterek, "Kaplıcayı turizme kazandırdık. Festivalimiz kapsamında ünlü sanatçılar sahne alacak, çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. Hem 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na hem de ilçeye yakışır bir festival düzenledik" dedi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan festivallerin düzenlendikleri şehirlerin tanıtımına, kalkınmasına ve ekonomisine katkı sağladığını söyleyerek, "Festivaller aynı zamanda sevginin ve hoşgörünün paylaşıldığı etkinliklerdir. Türkiye'nin cennet köşesi Dalaman, uluslararası havalimanı ile de dünyanın her köşesinden misafirlerin giriş noktası konumunda. Sahip olduğu imkanlarla Dalaman gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak" dedi.ALEYNA TİLKİ COŞTURDUDalaman ve çevre ilçelerden çok sayıda hayranı saat 22.00'de sahne alan Aleyna Tilki'ye iki saat boyunca eşlik etti. Konser alanının tamamen dolması nedeniyle Aleyna Tilki'yi görmek için gelen pekçok hayranı hayal kırıklığı yaşadı. Bazı hayranları ise, araç üstlerine ve bina çatılarına çıktı. Konser alanının hemen kenarındaki evin çatısına çıkan yaklaşık 20 kişi yürekleri ağza getirdi.10'uncu Dalaman Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali 19 Mayıs Cuma günü sona erecek. Melda Şalepçiler, Umut Açıkgöz, Efe Güngör, Songül Güner gibi sanatçıların sahne alacağı festivalin finalini ünlü sanatçı Mabel Matiz yapacak.

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