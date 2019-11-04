Dalaman'da 3.2 büyüklüğünde deprem

DALAMAN (Muğla), ()- MUĞLA'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.19 kilometre açığı olarak saptadığı 3.2 büyüklüğündeki deprem, saat 19.13'te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana geldi.