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Dalaman'a, Thomas Cook mağduru yolcular için A380 geliyor
Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), ()- İNGİLİZ tur operastörü Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman'a gelen yolcuları Londra'ya taşımak için yolcu uçağı A380'in bu akşam kente geleceği bildirildi. Dünyanın en...
GENEL 23.09.2019, 19:14
Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), ()- İNGİLİZ tur operastörü Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman'a gelen yolcuları Londra'ya taşımak için yolcu uçağı A380'in bu akşam kente geleceği bildirildi.
Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanan ve evine dönemeyen yolcular için A380 tipi yolcu uçağının saat 22.45'ta Dalaman Havalimanı'na geleceği açıklandı. HiFly'a ait 9H-MIP tescilli A380 yolcu uçağı, Portekiz'den kalkış yapıp 22.45'te Dalaman Havalimanı'na olacak. İki saat Dalaman Havalimanı'nda kalacak olan uçak, Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere 00.45'de havalanacak.
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