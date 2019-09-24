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Dalaman'a, Thomas Cook mağduru yolcular için A380 geliyor (2)
12 UÇAK DALAMAN'A GELDİ İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönebilmeleri için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nca görevlendirilen 12...
GENEL 23.09.2019, 23:51
12 UÇAK DALAMAN'A GELDİ
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönebilmeleri için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi.
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