'Daisy' suni tohumlamayla 4 yavru doğuracak

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde suni tohumlama yapılan İngiliz buldog köpeği 'Daisy', yaklaşık 1 ay sonra 4 yavru doğuracak.

MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde yer alan Suni Tohumlama Kliniği'nde, çiftleşme problemi olan evcil hayvanlarından yavru elde etmek isteyen hayvan sahiplerine destek verilmeye devam ediliyor. Ocak ayında suni tohumlama yapılan 'Daisy' adlı İngiliz buldog köpeği, yaklaşık 1 ay sonra 4 yavru doğuracak.

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı'ndan öğretim üyesi Dr. Şükrü Güngör, MAKÜ'de yılda 10 suni tohumlama uygulaması yapıldığını belirtti. Güngör, "Suni tohumlama uygulamasına gelen hasta sahipleri genellikle çiftleşme problemiyle ilgili nedenlerden dolayı fakültemizi ziyaret etmektedir. Yaklaşık 35 gün önce tohumlama uygulamasını yapmış olduğumuz 'Daisy' isimli İngiliz buldog cinsi köpeğin bugün gebelik muayenesini gerçekleştirdik. Gereken bütün tetkikler yapıldıktan sonra suni tohumlama uygulamasını uygun gördük. Yapmış olduğumuz 3 uygulama sonucunda da 4 sağlıklı yavru olduğunu tespit ettik. Annemizin genel sağlık durumu gayet iyi. Bir aksilik olmazsa 20 ile 22 Mart tarihleri arasında Burdur MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yapılacak operasyonla doğum gerçekleştirilecek" diye konuştu.

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