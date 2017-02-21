Daire sayısında İstanbul birinci Ardahan sonuncu

YAPI izin istatistiklerine göre gerek yapıların toplam yüzölçümünde gerekse daire sayısında İstanbul ilk sırayı aldı. Daire sayısının en düşük olduğu üç il ise Ardahan, Hakkari ve Bayburt oldu. Türkiye'de bir yılda 750 bin 336 daire inşaa edildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun 'Yapı izin İstatistikleri' araştırmasına göre geçtiğimiz Ocak-Aralık arasındaki bir yıllık dönemde, yapı sahipliliğine göre özel sektör 130.1 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 16.2 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 3.9 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısı ele alındığında geçtiğimiz bir yıllık dönemde ise 750 bin 336 dairenin 683 bin 642’sini özel sektör, 47 bin 612’sini devlet sektörü. 19 bin 82’sini ise kooperatifler inşa etti.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 28,1 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 13,4 milyon metrekareyle Ankara, 8,7 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Hakkari ve Bayburt oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul 158 bin 709 adet ile en yüksek paya sahip il olarak belirlendi. İstanbul’u 59 bin 352 adetle Ankara ve 47 bin 35 ile İzmir izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Şırnak ve Hakkari oldu.

TUİK araştırmasına göre belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2016 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 5.5, yüzölçümü yüzde 7.3, değeri yüzde 15.4, daire sayısı ise, yüzde 10.6 oranında arttı.

