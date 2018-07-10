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Daire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 73 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu. İhalede, Atanerhan adlı 2 yaşındaki tay 255 bin TL'den alıcı buldu. Malatya'da Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde...

Daire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldı
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 73 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu. İhalede, Atanerhan adlı 2 yaşındaki tay 255 bin TL'den alıcı buldu.
Malatya'da Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 73 safkan Arap tayı, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada bugün kıran kırana geçen açık artırma ile satıldı. Katılımın yoğun olduğu açık artırmada Atanerhan adlı 2 yaşındaki yarış tayı 255 bin TL'yi veren Mozaik Tarım A.Ş. tarafından satın alındı. Satışta ayrıca 180 bin TL'den Babüroğlu adlı tay Halil Turan'a satılırken, Hoştay adlı tay Mozaik Tarım A.Ş.'ye, Topateşi adlı tay Özgür Şimşek'e, Nasirhan ise Mücahit Yıldızhan'a 120'şer bin TL'den satıldı. En düşüğü 10 bin TL'den satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 3 milyon 679 bin TL gelir elde etti.
Yapılan ihalede satışa sunulan 6 tay ise iki defa podyuma çıkartılmasına rağmen alıcı bulamadı.

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